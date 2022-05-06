Спецоперация на Украине навсегда испортила отношение финнов к России
Глава правительства Финляндии Санна Марин пояснила причины, по которым восстановление прежних добрососедских отношений между двумя странами становится невозможным.
«Российская военная операция на Украине коренным образом изменила наше отношение к России», - заявила Марин в интервью японскому изданию Nikkei. Финский премьер-министр подтвердила, что неожиданная агрессивная внешняя политика юго-восточного соседа вынудила Финляндию спешно пересмотреть вопросы национальной безопасности и обратиться в НАТО с просьбой о потенциальной защите.
Марин также подтвердила, что поддерживает все международные экономические санкции против России, включая отказ от российской нефти и газа, - сообщает «Lenta.ru». Уже до конца года Финляндия рассчитывает полностью отказаться от всего углеводородного топлива из России.