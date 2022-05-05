«Спецоперация эта затянулась»: Александр Лукашенко о конфликте на Украине
Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью информационному агентству Associated Press заявил, что начатая Россией спецоперация на Украине затянулась.
Лидер государства подчеркнул, что он не настолько погружен в проблему, чтобы с уверенностью сказать, по плану ли всё у россиян «там идет», но сам он даже не предполагал, что спецоперация «затянется таким образом». Лукашенко несколько раз добавил - это всего лишь его ощущения.
К тому же, по его словам, Беларусь делает всё от себя зависящее, «чтобы остановить войну». Например, именно благодаря ей начались переговоры между Россией и Украиной, убежден Лукашенко. В заключение он упрекнул украинцев в нежелании разрешить конфликт путем общения и принятия позиций РФ, обвинив в этом Вашингтон, передает «Белта».