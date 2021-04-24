Спасших Россию от фашизма ветеранов почтут выплатой в 10 тысяч рублей

Политика

Ветераны Великой отечественной войны с легкой руки Пенсионного фонда России получат выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Как уточнили в самом ведомстве, основанием для перечисления столь впечатляющей суммы является указ президента России. Выплаты коснутся 33.2 тысяч россиян, принимавших участие в войне и проживающих на данный момент на территории РФ и стран Прибалтики.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на ПФР, деньги придут вместе с ежемесячной пенсией.