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Политика
Спасших Россию от фашизма ветеранов почтут выплатой в 10 тысяч рублей
24 апреля, 2021 12:21
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Ветераны Великой отечественной войны с легкой руки Пенсионного фонда России получат выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Как уточнили в самом ведомстве, основанием для перечисления столь впечатляющей суммы является указ президента России. Выплаты коснутся 33.2 тысяч россиян, принимавших участие в войне и проживающих на данный момент на территории РФ и стран Прибалтики.
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на ПФР, деньги придут вместе с ежемесячной пенсией.
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