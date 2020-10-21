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Совфед объяснит россиянам значение понятий «самоизоляция» и «социальная дистанция»

Марьям Ибрагимова
21 октября, 2020 18:11
2 мин
Фото: udmurt.ru
Фото: udmurt.ru

В декабре комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству объяснит понятия «самоизоляция» и «социальная дистанция». Эти и другие термины, связанные с ограничительными мерами из-за коронавирусной инфекции, хотят закрепить на законодательном уровне.

Глава соответствующего комитета Андрей Клишас подчеркнул, что данное поручение поступило им от председателя СФ Валентины Матвиенко, передает ТАСС. Она, в свою очередь, считает необходимым разъяснить жителям страны, что же все-таки значат в действительности понятия, вошедшие в нашу жизнь из-за пандемии. По ее словам, нужно вывести людей из заблуждения.

«Цель этих поправок в том, чтобы соблюсти баланс между необходимыми ограничительными мерами для спасения жизни и здоровья людей и сохранить при этом права граждан. Чтобы люди понимали меру ответственности за выполнение этих норм, а с другой стороны, чтобы никому не приходило в голову принимать ненужные, избыточные ограничительные меры», – подчеркивает Матвиенко.

Ранее сообщалось, что самоизоляция из-за коронавируса «разводит» россиян.

темы
Совет Федерации
самоизоляция
социальная дистанция
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