Новости – Политика
Политика
Бутусов: «Государство не уделяет серьезного внимания военным реформам»
18 апреля, 2021 19:32
1 мин
1 мин
Советник главы Минобороны Украины: «Государство не уделяет серьезного внимания военным реформам»
Войска Украины, если вступят в вооруженное противостояние на юго-востоке страны, окажутся в худшем состоянии боеготовности, чем несколько лет назад. Об этом заявил внештатный советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.
«На фронте очень хорошо видно, что руководство государства не уделяет серьезного внимания военным реформам», - сказал Бутусов.
Указал Бутусов и на другие проблемы в сфере правосудия, политической и экономической системах. Из-за этого, по словам политика, в стране не хватает денег даже на необходимое.
При дальнейшем развитий событий в подобном русле собирать деньги на нужды армии придется волонтерам, пишет РИА «Новости».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку