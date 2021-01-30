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Политика
Советник Джо Байдена объявил о начале «серьезных» переговоров с Россией
30 января, 2021 11:38
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Советник президента США по безопасности Джейк Салливан назвал продление СНВ-3 началом «серьезных» переговоров между двумя державами.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был накануне продлен указом президента РФ Владимира Путина на пять лет.
Советник Джо Байдена также настаивает на необходимости продолжать «лишенные иллюзий» переговоры с Россией по ядерному оружию и другим внешнеполитическим аспектам.
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