Советник Джо Байдена объявил о начале «серьезных» переговоров с Россией

Политика

Советник президента США по безопасности Джейк Салливан назвал продление СНВ-3 началом «серьезных» переговоров между двумя державами.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был накануне продлен указом президента РФ Владимира Путина на пять лет.

Советник Джо Байдена также настаивает на необходимости продолжать «лишенные иллюзий» переговоры с Россией по ядерному оружию и другим внешнеполитическим аспектам.