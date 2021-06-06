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Политика
Совет федерации: Высказывание генсека НАТО о России и Беларуси циничны
6 июня, 2021 14:45
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Federation Council of Russia/Global Look Press
Отношения России и Беларуси отвечают национальным интересам. В этом плане слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга говорят о циничности и настроенности против России. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Политик считает, что альянс в этом плане преследует одну цель - «додавить» Россию и «заставить» ее следовать за США.
Напомним, ранее генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс беспокоит тесное взаимодействие России и Беларуси.
В таких действиях Джабаров видит «угрозу» и подчеркнул, а альянс готов защищать союзников от любой угрозы, пишет ФАН.
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