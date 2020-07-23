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Совет Федерации РФ покидает политический тяжеловес из «Единой России»

Кирилл Савушкин
23 июля, 2020 18:38
1 мин
Photo
Flickr

Сенатор Олег Морозов, представляющий в Совете Федерации Татарию, покинет свой пост осенью 2020 года. Сенатор предпочел вернуться в более знакомую и привычную ему Госдуму, где он проработал около 20 лет.

Свой уход Морозов подтвердил лично, отвечая на вопросы журналистов. Его возвращение в Госдуму будет окончательно определено по итогам выборов 13 сентября.

Олег Морозов не только входил в состав партии «Единая Россия» и был одним из ее идеологов, но и был одним из руководителей её предшественника, партии «Единство и Отечество». Также, по данным РБК,
Морозов некоторое время отвечал за внутриполитический отдел аппарата президента РФ.

Помимо Олега Морозова, источники сообщают о возможном уходе из Совета Федерации вице-спикера Николая Федорова.

темы
Единая Россия
Совет Федерации
Госдума
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