Политика

Социологи провели комплексное исследование взглядов жителей Мали по поводу отношения граждан к правительству, а также к выбору им союзников. Результаты оказались примечательными.

Опрос проводился по выборке из 1144 человек, с использованием квот по полу и возрасту. Выборка является репрезентативной как минимум для столичного района Бамако.

Для переходного правительства полковника Ассими Гоиты результаты оказались обнадеживающими. Более 80% жителей довольны деятельностью правительства. Очень благоприятно к нему относятся 62,85% малийцев, 31,29% - благоприятно.

Для граждан России представляет интерес блок вопросов, посвященный союзникам Мали. Недавно стало известно о соглашении между российской «ЧВК Вагнера» и малийским правительством о тренировках и консультациях малийской армии и полиции. В стране идет война против террористических группировок, оккупировавших север страны.

По данным опросов, «вагнеровцев» в стране ждут с огромным энтузиазмом: 78,58% опрошенных высказались за то, чтобы эта инициатива получила развитие. Если учитывать только тех, кто в принципе имеет определенную позицию, то у российского подрядчика – 91,18% сторонников среди жителей Мали.

А вот у французов, действующих в Мали в рамках операции «Бархан», наоборот, гигантский «антирейтинг». Неблагоприятно к французским войска относятся 90,47% опрошенных. Французы успели составить себе крайне дурную репутацию заигрыванием с исламистами, чванством и причастностью к разграблению ресурсов Мали. Скверно малийцы относятся также к деятельности сил ООН: лишь 18,71% малийцев одобрительно относятся к «голубым камкам», и 78,85% - не одобряют их деятельность. Миротворцы ООН, как и французы, оказались не в состоянии решить проблемы страны.

Наконец, в рейтинге отношения к разным странам, 89% малийцев положительно относятся к России, 9% - к Франции и 77% – благосклонно относятся также к Китаю. Таким образом, Россия оказывается настоящим маяком надежды для африканской страны.