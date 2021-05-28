Социологи сравнили уровень доверия россиян к Алексею Навальному и Владимиру Путину

Политика

За последний месяц уровень доверия россиян к оппозиционному политику Алексею Навальному, который отбывает срок в колонии, упал.

Согласно опросу «Левада-центра», наибольшего показателя он достигал в разгар зимних протестов. Респонденты сами называли имена политиков, которым они доверяют. В апреле о доверии к Навальному заявили 4% опрошенных, а по итогам мая - 2%. Наивысший уровень доверия к оппозиционеру составлял 5% — по итогам января текущего года. Этот показатель превышал рейтинг лидера КПРФ Геннадия Зюганова (4%).

Мартовское исследование «Левада-центра» показывало, что Навальному доверяют 10% россиян в возрасте от 18 до 24 лет — это почти в два раза больше, чем было в январе прошлого года. Уровень доверия президенту Владимиру Путину, исходя из этого же опроса, в этом месяце составил 33%, а в апреле — 34%, сообщают «Открытые медиа».