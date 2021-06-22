Социолог: «Единая Россия» ориентировалась на деятелей науки, культуры и образования в подборе кандидатов в ГД

Политика

В федеральный и одномандатный списки кандидатов на выдвижение в Госдуму от «Единой России» вошло много профессионалов в сфере науки, культуры, образования и общественной деятельности. Однако в них остались и опытные политики, доказавшие свою эффективность в роли законодателей, рассказал социолог, генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский.

«Если говорить о кадровом подборе, то в этом году это действительно наука, культура и образование, очень важные темы, связанные с социальной сферой, с экономикой, с развитием города, поэтому список большой, кандидаты по одномандатным округам, на мой взгляд, очень сильные. <…> С другой стороны, остались политические тяжеловесы те, кто показали себя как эффективные депутаты», - рассказал политолог.

По мнению эксперта, кандидаты от партии, не имеющие законодательного опыта, далеко не случайно оказались в списках. Помимо профессиональных заслуг, по многим одномандатным округам страны их отбирали при помощи разных «фильтров» по поиску новых кандидатов, например, конкурса «Лидеры России. Политика» и внутрипартийного «Федерального ПолитСтартапа».

XX всероссийский съезд партии состоялся 19 июня в Москве. В его рамках «Единая Россия» утвердила списки кандидатов на выборы в Госдуму по федеральному округу и одномандатным округам. Их утвердили по итогам тайного голосования. Федеральный реестр кандидатов поделен на 57 региональных групп. Партия также выдвинула кандидатов по 219 одномандатным округам России.

В общий федеральный список кандидатов по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Группу избирательного списка «Единой России» по Москве возглавил мэр столицы Сергей Собянин. Всего в этой региональной группе рекомендованы к выдвижению от партии 12 человек. «Единая Россия» стала первой партией, которая провела съезд и выдвинула списки кандидатов на выборы в Госдуму VIII созыва. Они состоятся 19 сентября.