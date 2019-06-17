Социальное государство строить некому

В эти дни, с 10 по 21 июня в Женеве проходит юбилейная конференция Международной организации труда, посвященная столетию МОТ. В конференции принимают участие около 5 тысяч делегатов и 40 глав государств. МОТ – любимое детище той самой социал-демократической политики, которую в СССР принято было называть «ревизионистской». Она должна была противостоять радикальному марксистско-ленинскому «коммунизму» советского, а потом и китайского, «маоистского толка», заменяя идею классовой борьбы идеей социального партнёрства и народного капитализма. Символично, что штаб-квартиру МОТ в Женеве в 1926 году открывали сразу тремя ключами – один символизировал рабочих, другой – государство, а третий – предпринимателей.

Любопытно, что СССР тоже входила в МОТ с середины 30-х годов. В 1940-м, во время Финской войны, Сталин приостановил наше членство в организации. В 1954-м мы его возобновили

Или социальное государство, или гражданская война

На протяжении десятилетий риторика МОТ всегда была очень обтекаемой. И сейчас в Женеве руководители организации предпочитают говорить о «подвижках возрастов и вызовах роботизации», а не об острейших социальных проблемах, сотрясающих современную Европу.

И тем более диссонансом на этом фоне прозвучало крайне тревожное выступление французского президента Эммануила Макрона, который, - хоть и с позиций истеблишмента, - но внятно заявил, что нынешняя демократическая Европа стоит «на пороге краха». Французский президент провозгласил: «Хаос уже здесь!» и признал, что миллионы европейцев убеждены: «Современный капитализм обезумел».

Либо мы построим социальное государство, либо нас ждёт гражданская война, - пугал Макрон, верный выкормыш империи Ротшильдов, мирных чиновников МОТа в Женеве. И вряд ли его можно упрекнуть в чрезмерном сгущении красок.

Но в том-то и состоит главная проблема европейских элит, что структура, которая отвечала в послевоенном политическом истеблишменте за «социальное» - то есть социалистические и социал-демократические партии, находится в глубочайшем кризисе. И путей выхода из этого кризиса пока не видно

Ярчайшим доказательством тому стали выступления «жёлтых жилетов» во Франции, которое представило лево-правый синтез, направленный не в последнюю очередь против «социалистической бюрократии».

Кое-где они ещё в силе

Конечно, ещё остались на континенте страны, где у социал-демократов и социалистов дела обстоят совсем неплохо. В начале июня они победили на выборах в Дании. С января вновь у власти в Швеции. Входят в правительственную коалицию в Финляндии. В той же Швеции отчасти построено хвалёное «социальное государство» по идеальным рецептам Социалистического Интернационала, давно отказавшегося от самого использования слов «социализм» и тем более – «коммунизм».

Но в крупнейших европейских странах со старейшими в Европе социал-демократическими и социалистическими партиями движение находится в глубочайшем упадке.

Социал-демократическая партия Германии: поражение за поражением

Социал-демократическая партия Германии терпит поражение за поражением. На последних выборах в парламент СДПГ получила 15,5% голосов. Это антирекорд, даже меньше, чем на провальных выборах 2017 года (20,5% по партийному списку). К тому же партия проиграла выборы в Бремене впервые за 70(!) лет.

На этом фоне председатель партии Андреа Налес назвала результаты «слишком разочаровывающими» и ушла в отставку.

Многие аналитики связывают поражение социал-демократов с их участием в правительственной коалиции с ХДС/ХСС. Действительно, многим избирателям становится непонятно, отчего они должны голосовать за эсдеков, если в стране от этого почти ничего не меняется

Но это только самая поверхностная сторона проблемы. Дело в том, что в условиях современного потребительского общества «левоцентристы» почти неотличимы от «правоцентристов». Различия касаются налоговых ставок, очень незначительных ограничений сверхдоходов, а также некоторых малосимпатичных, но привычных черт партийной бюрократии.

Пожалуй, на этом всё. Во многих странах социал-демократы занимают даже более очерченные антироссийские и проглобалистские позиции, нежели их партнёры справа. В любом случае, это власть структур и элит, укоренившихся в истеблишменте и не несущих ничего нового.

Социалистическая партия Франции: полный распад

При всём том, французские социалисты вынуждены смотреть на своих немецких коллег чуть ли ни с завистью. Управлявшие страной десятилетиями, они никак не могут прийти в себя после катастрофического президентства Франсуа Олланда. К тому же их сотрясают бесконечные расколы.

Партия так и не оправилась после ухода «левых» вместе с Жан-Люком Меланшоном в 2008 году. Новым ударом стала потеря «правых социалистов», переметнувшихся к Макрону в 2017-м.

В итоге, на президентских выборах 2017 года социалистический кандидат Бенуа Амон получил только 6,36% голосов при том, что за последние 60 лет у социалистов никогда не было меньше 15%, а в среднем на выборах они получали от 25 до 40% голосов избирателей.

Ещё хуже оказались результаты социалистов на выборах в Европарламент в этом году – 6,19%. Они пропустили вперёд всех своих противников – и Национальный фронт, и Макрона, и Зелёных, отобравших у них львиную долю голосов, и Республиканцев, и Жан-Люка Меланшона с его «Неподчинившейся Францией»

Причина поражения здесь всё та же – очень вялая программа, не сулящая никаких значительных перемен.

В итоге во Франции, фактически, строить «социальное государство» практически некому. Или власть истеблишмента на манер Макрона, или красно-коричневая «революция» с участием жёлтых жилетов, Национального фронта и Непокоренной Франции.

Английские лейбористы в поисках своего места

Английские лейбористы, в отличие от своих «континентальных» коллег, последние годы как раз пытались максимально дистанцироваться от правоцентристского истеблишмента и занять особенную политическую нишу. Вместе с новым лидером лейбористов Джереми Корбиным в партию пришли новые лозунги и отчасти новая идеология.

Корбин провозгласил: «Я играю не по правилам!».

Он считается одним из самых левых европейских лидеров, выступает против расистской политики Израиля, за всеобщее ядерное разоружение, выказывает симпатии Кубе и Венесуэле покойного Уго Чавеса, остаётся сторонником улучшения отношений с Россией

Однако, несмотря на то, что на выборах в Палату общин лейбористы под руководством Корбина значительно улучшили свои позиции и получили почти 40% голосов, последние выборы в Европарламент они с треском проиграли. Получили только 13,7%. Возможно, эта ситуация оказалась связана исключительно с перспективой «Брэксита», по которому у Корбина и его товарищей по партии достаточно «блуждающая» позиция. Но в любом случае об усилении влияния в стране английским лейбористам пока приходится забыть.

А что в России?

Самое любопытное, что нашу страну - и, возможно, это мало кто знает, кроме специалистов, - в Социалистическом Интернационале с 2012 года представляет партия «Справедливая Россия». И это, возможно, еще один пример полного упадка европейского социалистического и социал-демократического движения. В конечном счёте, на вопрос, как далека «Справедливая Россия» от любого левого и социального дискурса, каждый может ответить сам для себя. Тут никакие комментарии не нужны.

С 90-х годов в России было предпринято ряд попыток создать полноценную социал-демократическую партию. Это и «Движение социал-демократов» под руководством Гавриила Попова, и Социалистическая партия России под руководством Ивана Рыбкина, и даже Общественно-политическое левоцентристское движение «Россия» под руководством бывшего председателя Госдумы, члена КПРФ Геннадия Селезнёва. Однако всё это были группы-однодневки, и никакой славы они не снискали

В принципе, отсутствие серьезной партии, осознанно отрабатывающей классическую левоцентристскую программу (КПРФ не в счёт, она все ж скорей именно постсоветская, нежели левая политическая сила) в определенные моменты составляло проблему. Но сейчас, на фоне упадка европейской социал-демократии, вопрос, кажется, закрыт окончательно.

…Социалисты, бывшие основными игроками в политической жизни ХХ и начала ХХI века, на наших глазах окончательно утрачивают свои позиции, уступая новым политическим силам – националистам, зелёным, неклассическим левым. Однако не исключено, что колесо истории повернётся ещё раз, и опять придёт их час. Но в будущем, скорей всего, будут уже другая стратегия и другая идеология.