Сотрудники МВД прекратили работу незаконного штаба по «рисованию» подписей избирателей в пользу Соболь

В столице была обнаружена квартира, в которой занимались подделкой подписей избирателей для выборов в Мосгордуму.

По данным МВД Москвы, «офис» злоумышленников находился в квартире на Шелепихинской набережной. К стражам правопорядка обратился представитель владельца квартиры. Он пожаловался, что там находятся посторонние люди без всякого разрешения.

Сотрудники полиции, прибывшие на место, обнаружили там фальсификаторов, занимающихся подделкой подписей москвичей. Они были задержаны и доставлены в отделение полиции. Все документы и прочие улики были изъяты. Началась проверка, после которой будут приниматься меры, предусмотренные законом за это правонарушение. Пока имя кандидата, на которого работали мошенники, МВД не сообщается.

В группе ВК «Пресненское.Пресня» появилось видео проверки полицией квартиры в Центральном районе. Стражи порядка прибыли с проверкой после сигнала жителя дома, обеспокоенного странной активностью в квартире, сдаваемой в аренду. Там находились три человека. Выяснилось, что в квартире был подпольный штаб по фабрикации подписей за Любовь Соболь, баллотирующуюся по 43 округу.

Там же были обнаружены агитационные материалы юриста ФБК и уже заполненные подписные листы. Задержанные объяснили, что занимались подработкой.