Сотрудники МВД прекратили работу незаконного штаба по «рисованию» подписей избирателей в пользу Соболь
1 мин чтения
Сотрудники МВД прекратили работу незаконного штаба по «рисованию» подписей избирателей в пользу Соболь

По данным МВД Москвы, «офис» злоумышленников находился в квартире на Шелепихинской набережной

В столице была обнаружена квартира, в которой занимались подделкой подписей избирателей для выборов в Мосгордуму.

По данным МВД Москвы, «офис» злоумышленников находился в квартире на Шелепихинской набережной. К стражам правопорядка обратился представитель владельца квартиры. Он пожаловался, что там находятся посторонние люди без всякого разрешения.

Сотрудники полиции, прибывшие на место, обнаружили там фальсификаторов, занимающихся подделкой подписей москвичей. Они были задержаны и доставлены в отделение полиции. Все документы и прочие улики были изъяты. Началась проверка, после которой будут приниматься меры, предусмотренные законом за это правонарушение. Пока имя кандидата, на которого работали мошенники, МВД не сообщается.

В группе ВК «Пресненское.Пресня» появилось видео проверки полицией квартиры в Центральном районе. Стражи порядка прибыли с проверкой после сигнала жителя дома, обеспокоенного странной активностью в квартире, сдаваемой в аренду. Там находились три человека. Выяснилось, что в квартире был подпольный штаб по фабрикации подписей за Любовь Соболь, баллотирующуюся по 43 округу.

Там же были обнаружены агитационные материалы юриста ФБК и уже заполненные подписные листы. Задержанные объяснили, что занимались подработкой. 

Теги:
События: политика
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос «Чай!» Путин пять лет не расстается со своей кружкой-термосом Далее в рубрике «Чай!» Путин пять лет не расстается со своей кружкой-термосомНеужели только заметили? Читайте в рубрике «Общество» «Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным!»Путин дискутирует с Элтоном Джоном: а зачем? «Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным!»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО