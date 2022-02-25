Новости – Политика
Политика
Сотрудникам государственных СМИ России запретили поддерживать Украину
25 февраля, 2022 18:03
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В среде сотрудников ВГТРК распространили предупреждение о рестрикциях, если те будут выражать поддержку Украине в социальных сетях.
“Везде начальство предупредило сотрудников о том, что за подобное мнение последует незамедлительное увольнение, что уже сейчас ведётся мониторинг соцсетей”, — приводит слова источника «Осторожно, новости».
По его словам, подобная практика на госканале используется не в первый раз. Ранее сотрудников наказывали за сообщения в поддержку оппозиционера Алексея Навального, пишет источника «Осторожно, новости».
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