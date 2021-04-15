Сотрудникам ГАИ в Абхазии запретили останавливать российские машины

Политика

Россиянам, принявшим решение отдохнуть в Абхазии, будет проще въезжать в страну. Все дело в том, что сегодня глава МВД государства Аслан Кобахия подписал указ, согласно которому сотрудники ГАИ больше не смогут останавливать автомобили с иностранными госномерами.

«Контролировать выполнение запрета будет Управление собственной безопасности милиции и Управление по воспитательной работе», – говорится в Telegram-канале Sputnik Абхазия.

Таким образом власти намереваются бороться с коррупцией в стране.