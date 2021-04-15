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Политика
Сотрудникам ГАИ в Абхазии запретили останавливать российские машины
15 апреля, 2021 15:26
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Ekaterina Anpilogova/Russian Look
Россиянам, принявшим решение отдохнуть в Абхазии, будет проще въезжать в страну. Все дело в том, что сегодня глава МВД государства Аслан Кобахия подписал указ, согласно которому сотрудники ГАИ больше не смогут останавливать автомобили с иностранными госномерами.
«Контролировать выполнение запрета будет Управление собственной безопасности милиции и Управление по воспитательной работе», – говорится в Telegram-канале Sputnik Абхазия.
Таким образом власти намереваются бороться с коррупцией в стране.
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