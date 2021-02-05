Сотни ученых выступили против применения силы на акциях протеста в РФ

Политика

Более 500 ученых призвали власти России прекратить «фактический запрет мирных собраний и митингов, а также аресты, уголовное преследование и любое применение силовых методов в отношении мирных демонстрантов».

Как говорится в открытом письме, опубликованном научным изданием «Троицкий вариант», также научные деятели требуют прекратить преследования политика Алексея Навального и его сторонников, «провести честное и открытое расследование его отравления и наказать виновных».

Под письмом подписались ученые, работающие, в том числе в России (десять академиков Российской академии наук), Великобритании, США, Франции, Австрии, Дании, Южной Корее, Германии, Швеции, Канаде и Австралии.

Они отмечают, что отсутствие расследования отравления Навального, а также его задержание и арест «порождают возмущение в обществе, способствуют усилению гражданского противостояния и дестабилизации обстановки в стране».

Также против полицейского насилия в ходе недавних акций протеста в российских городах выступили российские музыкальные и театральные критики. Совместное открытое письмо от лица двух объединений было опубликовано на сайтах Ассоциации театральных критиков и Ассоциации музыкальных критиков.

Члены объединений призвали освободить задержанных на акциях протеста и обратились к коллегам по цеху с просьбой присоединиться к заявлению, сообщает РБК.

Кроме того, в ходе освещения протестных акций, проходящих по всей России в последние недели, многие представители СМИ подвергались давлению и насилию со стороны представителей власти.

Их задерживали, штрафовали и избивали. В некоторых случаях дело доходило до судебных разбирательств.

По данным Профсоюза журналистов, 23 января по всей стране было зафиксировано 58 случаев нарушений прав представителей СМИ. В частности, 23 января без объяснения причин в Петербурге была задержана корреспондент «Русской планеты» Анастасия Красильникова. Несмотря на наличие всех документов и пресс-карты, ей вменили участие в незаконном массовом мероприятии.