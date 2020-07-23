По состоянию на 23 июля 10:00
Заболевших795 038
За последние сутки5 848
Выздоровело580 330
Умерло12 892
Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Состав Госдумы и Совфеда изменится после единого дня голосования в сентябре

Лилия Караева
23 июля, 2020 11:14
2 мин
Совет Федерации
Минобороны РФ

После выборов в сентябре Совет Федерации покинут как минимум 5 сенаторов. Об этом сообщили два источника в верхней палате парламента.

Они знают об уходе представителя Севастополя Валерия Куликова, сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева, Валерия Маркова от Крыма, Алексея Александрова от Калужской области и Франца Клинцевича от Смоленской. Вместе с тем Госдуму покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин - он перейдет в Совфед.

Карелин должен занять место представителя Новосибирской области Владимира Лаптева. Окончательное решение пока не принято.

Марков и Александров подтвердили, что не собираются продолжать работу в Совфеде.

Клинцевич сказал РБК о своем уходе: «Слухи же не просто так возникают. Думаю, это состоится».

Взять комментарии Куликова и Кондратьева не получилось.

В единый день голосования - 13 сентября - россияне будут выбирать губернаторов в 18 регионах. В 11 субъектах состоится голосование за депутатов заксобраний.

Ранее Совет Федерации нашел повод лишить статуса сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

темы
выборы
Совет Федерации
сенаторы
уход
2 мин