Состав Госдумы и Совфеда изменится после единого дня голосования в сентябре

Политика

Минобороны РФ

После выборов в сентябре Совет Федерации покинут как минимум 5 сенаторов. Об этом сообщили два источника в верхней палате парламента.

Они знают об уходе представителя Севастополя Валерия Куликова, сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева, Валерия Маркова от Крыма, Алексея Александрова от Калужской области и Франца Клинцевича от Смоленской. Вместе с тем Госдуму покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин - он перейдет в Совфед.

Карелин должен занять место представителя Новосибирской области Владимира Лаптева. Окончательное решение пока не принято.

Марков и Александров подтвердили, что не собираются продолжать работу в Совфеде.

Клинцевич сказал РБК о своем уходе: «Слухи же не просто так возникают. Думаю, это состоится».

Взять комментарии Куликова и Кондратьева не получилось.

В единый день голосования - 13 сентября - россияне будут выбирать губернаторов в 18 регионах. В 11 субъектах состоится голосование за депутатов заксобраний.

Ранее Совет Федерации нашел повод лишить статуса сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.