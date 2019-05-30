Сорок пять – Россия ягодка опять

Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), имеющий штаб-квартиру в Швейцарии и крупнейшее отделение в Сингапуре, – по собственному утверждению, одна из крупнейших MBA-школ в мире. Такой организации просто полагается время от времени публиковать какие-либо глобальные исследования, иначе не поймут. На днях опубликован очередной Рейтинг мировой конкурентоспособности, содержащий чрезвычайно занятную информацию.

На предыдущие подобные рейтинги мировые СМИ обращали мало внимания, поэтому на сей раз составители пошли на хитрость. Они опустили США с привычного первого места на третье

И рейтинг, что называется, «зашел». Потеря Штатами лидерства не то чтобы порвала интернет, но дала документу в десятки раз больше цитирований, чем годом ранее. Думается, сказался маневр и на продажах (в свободном доступе полная версия рейтинга отсутствует, что нехарактерно для крупных авторитетных исследований) – цифровая копия полной базы стоит от 1200 (для учебных заведений и некоммерческого использования) до 2400 швейцарских франков, примерно равных американскому доллару. Современный мир легко поддается на провокации, поддадимся и мы.

Итак, первое место – Сингапур, второе – Гонконг, третье – США. Четвертой стала Швейцария (исследователи не забыли обе «родины» своего института), далее ОАЭ, Нидерланды, Ирландия, Дания, Швеция и Катар. Китай занимает 14-е место

Всего в рейтинге 63 государства, Россия второй год подряд занимает 45-е. Сверху приятное соседство Индии и Италии, снизу – менее лестные Филиппины и Венгрия.

Перечислим победителей по отдельным группам:

Производительность экономики: США, Китай, Катар.

Эффективность государственного регулирования: Гонконг, ОАЭ, Сингапур.

Эффективность ведения бизнеса: ОАЭ, Гонконг, Ирландия.

Инфраструктура: США, Швейцария, Дания.

Пожалуй, главные сюрпризы – 5 место ОАЭ и 10-е – Катара. Ну ладно Эмираты, они действительно, энергично развиваются, хотя и исключительно за счет мигрантского труда. Но Катар, страна-изгой, обвиненная союзниками-арабами в поддержке международного терроризма (если тебя арабы упрекают в поддержке терроризма, это означает, что ты совсем уж потерял берега), лишенная большей части международной поддержки, на 10-м месте в мире? Третья в мире по производительности экономики с более 50% ВВП от нефти и газа (в России около 10%), они же обеспечивают 95% экспорта (у нас две трети) и 70 % доходной части государственного бюджета. С полурабовладельческой экономикой, где на всех тяжелых работах заняты мигранты, живущие в трудовых лагерях? Какой свежий и совершенно не либеральный взгляд на мир у яйцеголовых нового поколения!

При этом Франция занимает 31-е место, ниже Литвы. Да, страна заражена арабами и не может подобрать против них сильнодействующего средства, но в то же время это неприятное государство к западу от Альп имеет, пожалуй, больше всех международных брендов: косметика и парфюмерия; мода; алкоголь; туризм на любой вкус – спортивный, эко, пляжный; дешевый автопром – перед нами очень устойчивая и, что особенно важно в современных условиях, диверсифицированная экономика.

Ларчик, думается, открывается достаточно просто.

Международному институту управленческого развития очень нужны богатые студенты из числа арабских и восточноазиатских нуворишей – европейцы давно раскусили своеобразное качество его преподавания (институт подчеркивает, что он не совсем MBA, а намного круче), а вот дикие народы все еще тянутся к так называемому элитному образованию, для них такой диплом – очень сильный фетиш

И соответствующие исследования призваны продвинуть бренд института, подчеркнуть его внимание к местным экономикам и иным реалиям.

Ну и, конечно, продать максимальное количество копий исследования.

* * *

Россия слишком трепетно относится к всевозможным рейтингам и своим местам к ним. Ладно любимый президентом Doing business – наши экономические власти старательно подтягивали цифры для достижения 20-го места к 2018 году, теперь будут делать то же самое к 2024-му. На сей раз, скорее всего, успешно – у каждого рейтинга есть составители, это конкретные люди и действующие организации, а значит, с ними так или иначе можно договориться.

Оставим президенту и правительству их любимую игрушку, но в целом соревноваться с кем-то по тенденциозным коммерческим рейтингам – значит вовлекать себя в «гонку амбиций», которая не менее разорительна, чем гонка вооружений, поскольку вынуждает накручивать цифры, а не налаживать суть

Сорок пятые так сорок пятые. Хоть горшком назовите – для печи у вас все равно силенок не хватит.