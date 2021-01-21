Политика

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального высказались о номинировании политика на Нобелевскую премию мира. По их мнению, на премию могут выдвинуть буквального кого угодно, и сделать это может любой, поэтому шансы на получение награды не так велики, как им хотелось бы.

«К сожалению, институт выдвижения на эту премию весьма подвержен пиар-манипуляциям. Заслуживает ли Алексей Навальный этой премии? Безусловно да», — цитирует руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова Znak.com. С ним согласился директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Между тем на сайте Change.org появилась петиция с предложением все же присудить Нобелевскую премию мира Навальному. Ее создала вдова отравленного полонием экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко. В настоящее время петицию подписали уже 4 тысячи 803 человека.

О выдвижении политика стало известно в середине сентября прошлого года. Тогда этой новостью поделился профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев. По его словам, именно ученые первыми заявили о необходимости отметить вклад Алексея Навального. Сможет ли он получить премию станет известно только в конце года.