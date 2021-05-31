Соратники Алексея Навального нашли виновного в «сливе» данных в своих рядах
Адреса электронной почты россиян, которые зарегистрировались на сайте «Свободу Навальному», были «слиты» бывшим сотрудником Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в список иноагентов) Федором Горожанко.
Он вскоре после несанкционированной рассылки внес на свой счет крупную сумму.
По словам самого экс-сотрудника ФБК, с расследованием он еще не ознакомился, однако уверяет, что не получал названные фондом суммы.
В ФБК извинились за это и пообещали сделать все, «чтобы такого никогда не повторилось», сообщает РБК.
Напомним, в апреле зарегистрированным на сайте «Свободу Навальному» начали приходить письма, содержащие их личные данные и угрозу направить информацию о регистрации работодателю. В рассылку попали также личные данные из государственных баз — регистрации по месту жительства, места работы, данные с сайта госуслуг.