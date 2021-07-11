Новости – Политика
Политика
Соратника популярного в TikTok коммуниста избили в Саратове
11 июля, 2021 19:15
1 мин
1 мин
Nikolay Titov/Global Look Press
Один из руководителей предвыборного штаба коммуниста Николая Бондаренко пережил нападение неизвестных в Саратове.
Сергей Подсевалов подвергся нападению толпы неизвестных, которые молча избили его. У него зафиксированы переломы лицевых костей и сотрясение. Политику может потребоваться хирургическое вмешательство.
Как сообщает Znak.com, Бондаренко весной планировал выдвигаться против спикера Госдумы Вячеслава Володина, однако по новым данным все же выбрал соседний избирательный округ, где ему будет противостоять депутат облдумы от «Единой России» Андрей Воробьев.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку