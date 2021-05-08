Соратник Михаила Саакашвили «выехал» на деньгах Евросоюза после задержания

Политика

Глава партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, оказавшийся в тюрьме в родной Грузии, получил финансовую помощь со стороны Евросоюза.

Залог за политика внес Европейский фонд за демократию (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры). Мелию обвиняют в организации беспорядков в июне 2019 года, когда чуть не был взят штурмом парламент.

Также депутат является соратником бывшего президента страны Михаила Саакашвили, который накануне объявил о намерении вернуться на Родину. Как напоминает Lenta.ru, в Грузии в отношении политика возбуждено несколько уголовных дел.