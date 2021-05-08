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Политика
Соратник Михаила Саакашвили «выехал» на деньгах Евросоюза после задержания
8 мая, 2021 22:03
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Vladimir Valishvili/Russian Look/Globallookpress
Глава партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, оказавшийся в тюрьме в родной Грузии, получил финансовую помощь со стороны Евросоюза.
Залог за политика внес Европейский фонд за демократию (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры). Мелию обвиняют в организации беспорядков в июне 2019 года, когда чуть не был взят штурмом парламент.
Также депутат является соратником бывшего президента страны Михаила Саакашвили, который накануне объявил о намерении вернуться на Родину. Как напоминает Lenta.ru, в Грузии в отношении политика возбуждено несколько уголовных дел.
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