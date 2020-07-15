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Сообщения о возобновлении полетов в Турцию назвали фейком

Артем Денисов
15 июля, 2020 23:53
2 мин
туризм
Фото: pixabay.com

Четких договоренностей о возобновлении авиарейсов между Россией и Турцией пока нет.

Как сообщил советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин, пока никакой официальный источник не подтвердил возобновление полетов. «Сегодня утром в анталийской газете появилась короткая заметка о возобновлении полетов между нашими странами с 15 июля. При этом ни одна авиакомпания, ни один туроператор такую информацию не получали», — отметил Горин.

Он отметил, что условия полетов должны будут соответствовать заявленным правительством критериям и учитывать эпидемическую ситуацию в странах, сообщает телеканал «360».

Днем ранее сообщалось о том, что министерство транспорта Турции заявило о договоренности с Россией по возобновлению полетов. Об этом сообщает Анатолийское агентство новостей.

Сообщается, что переговоры были проведены между представителями ведомств Турции и России минувшей ночью. По их итогам достигнута договоренность о возобновлении авиаперелетов с 15 июля.

темы
туризм
турция
авиаперевозки
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