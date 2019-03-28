Сохранить статус морской державы

Темпы обновления Военно-морского флота России снижаются. Об этом свидетельствует информация, содержавшаяся во вступительном слове министра обороны Сергея Шойгу на коллегии военного ведомства. Как сообщил Шойгу, государственная программа вооружения на 2018-2027 годы предполагает пополнение 180 кораблями и судами новых проектов.

На первый взгляд эта цифра впечатляется. Однако, если данный показатель будет достигнут, то флот обновится примерно на 20%. Более того, строительство и передача новых кораблей будет, видимо, происходить неравномерно. Такой вывод следует из заявления Шойгу о том, что в текущем году в ВМФ «поступят 15 кораблей и боевых катеров, а также 20 судов обеспечения».

То есть в 2019 году флоту передадут 20% от запланированного числа кораблей.

В 2018 году ВМФ получил 14 кораблей и боевых катеров, а также 11 судов обеспечения (14%). На последующие 8 лет госпрограммы вооружения остаются 120 кораблей. Это означает, что среднегодовой темп их передачи флоту будет составлять поярка 15 кораблей

Много это или мало? С сожалением стоит признать, что темпы обновления флота остаются недостаточными. Почти все корабли строятся и передаются позже запланированных сроков в силу разных причин — проблемы в кооперации, отсутствие денежных средств, конфликт с заказчиком, нехватка импортных аналогов на отечественном рынке.

Несмотря на данное обстоятельство, Россия готова продвигать кораблестроительную продукцию на экспорт. Зарубежным государствам предлагаются дизель-электрические подлодки проекта 636.3 «Варшавянка», фрегаты проекта 11661 «Гепард», корветы проекта 22800 «Каракурт». Однако и на этом направлении дела у нашей страны складываются не очень удачно.

На текущий момент новых покупателей отечественных кораблей, кроме традиционных партнёров Индии и Вьетнама, нет. А на прошедшей в Малайзии международной выставке авиационной и военно-морской техники LIMA 2019 стало известно, что Таиланд и Индонезия решили не покупать «Варшавянки».

О причинах такого решения не сообщается, но, скорее всего, на позицию азиатских стран повлияли как минимум два фактора. Первый — это отсутствие на российской субмарине воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установки (ВНЭУ) и литиево-ионных батарей, которые позволяют неатомной подлодке не всплывать неделями для пополнения заряда.

Для «Варшавянки» — это ключевой и очень серьёзный недостаток.

Российские дизель-электрические подлодки вынуждены всплывать через несколько дней, что крайне негативно влияет на их скрытность

Часть экспертного сообщества выступала против реанимации проекта 636 именно из-за отсутствия ВНЭУ и перспектив установки литиево-ионных батарей.

На текущий момент в составе ВМФ 6 подлодок «Варшавянка», построенных для Черноморского флота. Аналогичное число до 2023-2024 годов получит Тихоокеанский флот.

Вторым недостатком экспортной версии проекта 636.3 является ракетное вооружение. «Рособоронэкспорт» предлагает иностранным заказчикам подлодки с комплексом Club-S, который представляет собой вариант «Калибра» дальностью до 300 километров, в 5 раз меньше, чем у оригинального образца.

Ситуация с экспортом корабельной продукции отражает системные проблемы отечественного ВМФ и судостроительной промышленности. Россия подчас реализует проекты, изначально уступающие по технологической составляющей зарубежным аналогам. Например, ВНЭУ — это изобретение 1990-х годов.

Признанными лидерами в сфере строительства неатомных подлодок являются Япония и Германия

С учётом дефицита ресурсов было бы гораздо разумнее сосредоточить усилия на строительстве по-настоящему новых кораблей, вложившись предварительно в научно-исследовательские опытно-конструкторские работы (НИОКР). Погоня за количеством в итоге негативно скажется на боеспособности ВМФ, его оборонительных и ударных возможностях.

Например, под большим вопросом находится целесообразность «калибровизации» флота посредством масштабного строительства корветов. В федеральных СМИ очень часто можно встретить утверждения о том, что даже небольшие российские боевые корабли могут обнулить возможности чуть не целой авианосной группировки США.

Гипотетически российский «Каракурт», наверное, в состоянии поразить цель типа фрегат или нанести серьёзные повреждения эсминцу.

Однако реальный морской бой для отечественного корвета, скорее всего, закончится плачевно

«Калибр» — это прекрасное и грозное оружие, но на театре военных действий ключевую роль играют качество боевого слаживания, количество единиц морской техники, размер боекомплекта. Небольшое соединение ВМФ где-нибудь в недружественной Атлантике или Средиземном море обречено, так как находится в кольце сил противника, обладающего подавляющим превосходством.

В дальнем походе пара-тройка «Каракуртов» расстановку сил поменять не в состоянии. Другое дело, если Россия демонстрирует вымпел, отправляя в дальнюю морскую зону (ДМЗ) хотя бы фрегаты. Их совокупная мощь позволяет рассчитывать на гипотетическое поражение авианосцев, эсминцев, подлодок противника, обеспечивая при этом достойную ПВО-ПРО.

Но ВМФ регулярно гоняет корветы, используя их «не по назначению». Задача кораблей данного класса — оборона ближней морской зоны.

Однако с началом сирийской операции и с обострением конфронтации с Западом из-за нехватки крупных кораблей на небольшие боевые платформы легла нагрузка по обеспечению присутствия Военно-морского флота России, в том числе в Мировом океане

В текущей ситуации Минобороны имеет смысл порезать программу производства корветов в пользу сторожевых кораблей ДМЗ или эсминцев, которые могут намного эффективнее выполнять задачи вдали от родных берегов. Конечно, это выбор между плохим и очень плохим (корветы нашему флоту тоже нужны), но если Россия ставит перед собой цель сохранить статус ведущей морской державы, то без подобных жертв не обойтись.