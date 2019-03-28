Сохранить статус морской державы
Сохранить статус морской державы

Как ВМФ России пытается обеспечивать присутствие в Мировом океане

Темпы обновления Военно-морского флота России снижаются. Об этом свидетельствует информация, содержавшаяся во вступительном слове министра обороны Сергея Шойгу на коллегии военного ведомства. Как сообщил Шойгу, государственная программа вооружения на 2018-2027 годы предполагает пополнение 180 кораблями и судами новых проектов.

На первый взгляд эта цифра впечатляется. Однако, если данный показатель будет достигнут, то флот обновится примерно на 20%. Более того, строительство и передача новых кораблей будет, видимо, происходить неравномерно. Такой вывод следует из заявления Шойгу о том, что в текущем году в ВМФ «поступят 15 кораблей и боевых катеров, а также 20 судов обеспечения».

То есть в 2019 году флоту передадут 20% от запланированного числа кораблей.

В 2018 году ВМФ получил 14 кораблей и боевых катеров, а также 11 судов обеспечения (14%). На последующие 8 лет госпрограммы вооружения остаются 120 кораблей. Это означает, что среднегодовой темп их передачи флоту будет составлять поярка 15 кораблей

Много это или мало? С сожалением стоит признать, что темпы обновления флота остаются недостаточными. Почти все корабли строятся и передаются позже запланированных сроков в силу разных причин — проблемы в кооперации, отсутствие денежных средств, конфликт с заказчиком, нехватка импортных аналогов на отечественном рынке.

Несмотря на данное обстоятельство, Россия готова продвигать кораблестроительную продукцию на экспорт. Зарубежным государствам предлагаются дизель-электрические подлодки проекта 636.3 «Варшавянка», фрегаты проекта 11661 «Гепард», корветы проекта 22800 «Каракурт». Однако и на этом направлении дела у нашей страны складываются не очень удачно.

На текущий момент новых покупателей отечественных кораблей, кроме традиционных партнёров Индии и Вьетнама, нет. А на прошедшей в Малайзии международной выставке авиационной и военно-морской техники LIMA 2019 стало известно, что Таиланд и Индонезия решили не покупать «Варшавянки».

О причинах такого решения не сообщается, но, скорее всего, на позицию азиатских стран повлияли как минимум два фактора. Первый — это отсутствие на российской субмарине воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установки (ВНЭУ) и литиево-ионных батарей, которые позволяют неатомной подлодке не всплывать неделями для пополнения заряда.

Для «Варшавянки» — это ключевой и очень серьёзный недостаток.

Российские дизель-электрические подлодки вынуждены всплывать через несколько дней, что крайне негативно влияет на их скрытность

Часть экспертного сообщества выступала против реанимации проекта 636 именно из-за отсутствия ВНЭУ и перспектив установки литиево-ионных батарей.

На текущий момент в составе ВМФ 6 подлодок «Варшавянка», построенных для Черноморского флота. Аналогичное число до 2023-2024 годов получит Тихоокеанский флот.

Вторым недостатком экспортной версии проекта 636.3 является ракетное вооружение. «Рособоронэкспорт» предлагает иностранным заказчикам подлодки с комплексом Club-S, который представляет собой вариант «Калибра» дальностью до 300 километров, в 5 раз меньше, чем у оригинального образца.

Ситуация с экспортом корабельной продукции отражает системные проблемы отечественного ВМФ и судостроительной промышленности. Россия подчас реализует проекты, изначально уступающие по технологической составляющей зарубежным аналогам. Например, ВНЭУ — это изобретение 1990-х годов.

Признанными лидерами в сфере строительства неатомных подлодок являются Япония и Германия

С учётом дефицита ресурсов было бы гораздо разумнее сосредоточить усилия на строительстве по-настоящему новых кораблей, вложившись предварительно в научно-исследовательские опытно-конструкторские работы (НИОКР). Погоня за количеством в итоге негативно скажется на боеспособности ВМФ, его оборонительных и ударных возможностях.

Например, под большим вопросом находится целесообразность «калибровизации» флота посредством масштабного строительства корветов. В федеральных СМИ очень часто можно встретить утверждения о том, что даже небольшие российские боевые корабли могут обнулить возможности чуть не целой авианосной группировки США.

Гипотетически российский «Каракурт», наверное, в состоянии поразить цель типа фрегат или нанести серьёзные повреждения эсминцу.

Однако реальный морской бой для отечественного корвета, скорее всего, закончится плачевно

«Калибр» — это прекрасное и грозное оружие, но на театре военных действий ключевую роль играют качество боевого слаживания, количество единиц морской техники, размер боекомплекта. Небольшое соединение ВМФ где-нибудь в недружественной Атлантике или Средиземном море обречено, так как находится в кольце сил противника, обладающего подавляющим превосходством.

В дальнем походе пара-тройка «Каракуртов» расстановку сил поменять не в состоянии. Другое дело, если Россия демонстрирует вымпел, отправляя в дальнюю морскую зону (ДМЗ) хотя бы фрегаты. Их совокупная мощь позволяет рассчитывать на гипотетическое поражение авианосцев, эсминцев, подлодок противника, обеспечивая при этом достойную ПВО-ПРО.

Но ВМФ регулярно гоняет корветы, используя их «не по назначению». Задача кораблей данного класса — оборона ближней морской зоны.

Однако с началом сирийской операции и с обострением конфронтации с Западом из-за нехватки крупных кораблей на небольшие боевые платформы легла нагрузка по обеспечению присутствия Военно-морского флота России, в том числе в Мировом океане

В текущей ситуации Минобороны имеет смысл порезать программу производства корветов в пользу сторожевых кораблей ДМЗ или эсминцев, которые могут намного эффективнее выполнять задачи вдали от родных берегов. Конечно, это выбор между плохим и очень плохим (корветы нашему флоту тоже нужны), но если Россия ставит перед собой цель сохранить статус ведущей морской державы, то без подобных жертв не обойтись.

Теги:
Места: Россия
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос Украинский солдат передал России секретный архив Далее в рубрике Украинский солдат передал России секретный архивКоррупция в войсках заставила военного лично приехать в Донбасс

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО