Соглашение между Мали и российской частной военной компанией не обсуждалось на встрече министров иностранных дел Мали и России
Министры иностранных дел Мали и России Абдулай Диоп и Сергей Лавров не обсуждали договоренность между правительством африканской страны и российской «ЧВК Вагнера», поскольку этот вопрос не относится к повестке дипломатических ведомств. Об этом заявилсам глава МИД Мали.
«Нам не нужно обсуждать эту сферу, в частности данный вопрос. Мы лишь обсуждаем наше сотрудничество с Россией».
Данные о соглашении между Мали и Россией о размещении в африканской республике российских специалистов по безопасности появились в сентябре. По сведениям СМИ, русские занимаются в Африке обучением армии и полиции, а также охраной высшего руководства страны. На этом фоне Франция, потерпевшая неудачу в разгроме исламистов после многолетней операции «Бархан», заявила, что выведет войска из Мали в случае, если российские инструкторы начнут работу в стране. Тем не менее, войска выведены не были. В то же время президент Мали, полковник Ассими Гоита сообщил, что россияне способны решить проблему с террористическими группировками в Мали в течение 24 недель.