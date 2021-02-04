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Политика
Соединённым Штатам предстоит серьёзный разговор с Россией
4 февраля, 2021 16:45
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Youtube / RT на русском
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия собирается устроить «серьезный разговор» с властями США. Таковой будет реакция Москвы на комментарии Вашингтона по поводу несанкционированных митингов в России.
Захарова считает, что своей риторикой Штаты пытаются «увести» взгляды общества и «общественное мнение» от проблем внутри страны.
«Мы имеем в виду держать данную тему в поле зрения и провести серьезный разговор с Вашингтоном», - заявила Захарова.
Она добавила, по этому поводу, что, «новости не заставят себя ждать», передаёт «ТАСС».
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