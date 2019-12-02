Соединенные Штаты держат связь с остатками ИГИЛ* через курдов

Бывший игиловец Малиф рассказал ФАН, как командиры джихадистов называют американцев их союзниками, поэтому боевики ощущают себя как дома на территории САР, подконтрольной курдам и США.

Об этом можно узнать во второй части расследования Федерального агентства новостей.

Американские инструкторы готовят «игиловцев», Штаты поставляют им военную технику и оружие, учат вести информационную войну. Пропагандой занимается бригадный мулла Шарай, который учит их, что ислам не запрещает обманывать, если это во благо. Это делается, чтобы исламисты по приказу США снимали фейковые видео и отправляли их американцам через курдов.

Боевики постоянно общаются с курдами – у них имеется даже своя система кодовых сигналов. Всю информацию, полученную от ИГИЛ*, курды передают американцам. Они являются связующим звеном между США и радикальными исламистами. Американцы не хотят афишировать свою помощь джихадистам, поэтому держат связь с ними через курдов. Так они «сохраняют лицо» перед мировым сообществом.

Американцы всегда предупреждают террористов, где и когда будут наноситься авиаудары по позициям ИГИЛ, говорится во второй части расследования ФАН. Если кто-то из боевиков все же получает ранения, их отправляют на лечение в современный госпиталь, оснащенный американской техникой. Лекарства там в основном тоже американские.

Сотрудничество США с ИГИЛ подтверждает и соглашение между курдами и террористами. Согласно этому договору, «игиловцы» прекратили атаки на курдов и американских военных. Взамен они получили большие привилегии: их не могли передать третьей стороне (военным САА или РФ), им дали право свободного передвижения по территории, подконтрольной США. Кроме того, они сохранили контроль над нефтяными полями Дейр-эз-Зора и свою долю доходов от контрабанды. Очевидно, что этот договор был выгоден американцам, а курды и «игиловцы» действовали в их интересах.

Известно, что американские военные вывозили главарей ИГИЛ с территорий, где велись бои с САА. США получили за это солидное вознаграждение – около 40 тонн золота ИГИЛ.

По словам «Охотника на ИГИЛ» Мухаммада Хусейн Ахмада, в рядах радикальных исламистов много иностранцев: тунисцев, марокканцев, суданцев. На позициях джихадистов видели и американских военных, что наглядно показывает, на чьей стороне США.

Курды, американцы и ИГИЛ – все заодно. В составе курдских патрулей неоднократно видели «игиловцев». Водитель нефтевоза, который занимался контрабандой «черного золота» в Ирак, рассказал ФАН, что под чьим бы контролем ни находилась провинция Дейр-эз-Зор (бойцов ИГИЛ, курдов или американцев), начальство у него не менялось – он всегда получал приказы от одних и тех же людей. Стало быть, эта территория всегда оставалась подконтрольной одним и тем же силам, они просто между собой договаривались.

Незаконная добыча и контрабанда нефти приносит колоссальную прибыль. США ежемесячно получают 70-80 миллионов долларов, 10 миллионов долларов каждый месяц распределяются между главарями курдских боевиков. Известно, что верхушка курдских террористов имеет поместья во Флориде и Калифорнии. На средства от нефтедобычи финансируются и боевики ИГИЛ.

Американцы не хотят терять доходы, поэтому им выгодно, чтобы конфликт в САР продолжался. Они орудуют по налаженной схеме, вступив в ОПГ с курдами-террористами и боевиками ИГИЛ. США будут делать все, чтобы война в САР продолжалась как можно дольше.

Ранее журналисты ФАН сообщили, что с одним из террористов ИГИЛ сотрудничал автор «Новой газеты» Денис Коротков, в поисках фактуры для своих материалов.

*ИГИЛ – запрещенная в России террористическая группировка