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Политика

Соединенные Штаты признали идеи Владимира Путина прогрессивными

Антон Мельников
22 апреля, 2021 22:06
1 мин
Антон Мельников
22 апреля, 2021 22:06
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Спецпосланник президента Соединенных Штатов по климату Джон Керри оценил выступление президента РФ Владимира Путина на международном климатическом форуме, который проходит под эгидой США. По его словам, выступавший в первый день саммита российский президент изложил прогрессивные идеи. Они позволят сторонам работать сообща.

«Я слушал сегодня президента Путина. Я считаю, что он был довольно рационален, - сообщил спецпосланник американского президента. - Он высказал несколько достойных прогрессивных идей по поводу тех вопросов, которые мы наверняка можем изучить и сотрудничать друг с другом». Комментарий господина Керри предоставило агентство «ТАСС».

Напомним, климатический саммит был созван президентом США Джо Байденом. Мероприятие продлится два дня, в нем примут участие более 40 лидеров стран мира.

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ТЕГИ
США
Владимир Путин
Климат
Саммит
Джон Керри
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