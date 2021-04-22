Соединенные Штаты признали идеи Владимира Путина прогрессивными

Политика

Спецпосланник президента Соединенных Штатов по климату Джон Керри оценил выступление президента РФ Владимира Путина на международном климатическом форуме, который проходит под эгидой США. По его словам, выступавший в первый день саммита российский президент изложил прогрессивные идеи. Они позволят сторонам работать сообща.

«Я слушал сегодня президента Путина. Я считаю, что он был довольно рационален, - сообщил спецпосланник американского президента. - Он высказал несколько достойных прогрессивных идей по поводу тех вопросов, которые мы наверняка можем изучить и сотрудничать друг с другом». Комментарий господина Керри предоставило агентство «ТАСС».

Напомним, климатический саммит был созван президентом США Джо Байденом. Мероприятие продлится два дня, в нем примут участие более 40 лидеров стран мира.