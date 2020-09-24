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Представитель госдепартамента США заявил, что власти отказываются признавать Александра Лукашенко законно избранным президентом Беларуси.

«Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными. Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность. Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером страны», — заявил представитель, комментируя инаугурацию Лукашенко.

Инаугурация Лукашенко состоялась во Дворце независимости в Минске 23 сентября. Церемонию не транслировали телеканалы, власти до последнего скрывали ее дату, напоминает Lenta.ru.