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США не признали Александра Лукашенко президентом даже после инаугурации

Антон Мельников
24 сентября, 2020 00:30
1 мин
d
Pixabay

Представитель госдепартамента США заявил, что власти отказываются признавать Александра Лукашенко законно избранным президентом Беларуси.

«Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными. Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность. Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером страны», — заявил представитель, комментируя инаугурацию Лукашенко.

Инаугурация Лукашенко состоялась во Дворце независимости в Минске 23 сентября. Церемонию не транслировали телеканалы, власти до последнего скрывали ее дату, напоминает Lenta.ru.

темы
США
Александр Лукашенко
Беларусь
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