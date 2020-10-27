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Соединенные Штаты могут вернуться в состав ВОЗ. Вопрос упирается в деньги

Антон Мельников
27 октября, 2020 00:19
1 мин
ук
Youtube / ABC News

Президент США Дональд Трамп допустил, что Штаты могут вернуться во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом президент заявил на своём предвыборном митинге. По словам Трампа такой вариант возможен, если США и ВОЗ договорятся о размере членских взносов.

Американский лидер напомнил, что членство в ВОЗ для США обходилось в 500 млн долларов ежегодно. При этом, по словам Трампа, Китай ежегодно вносил в бюджет ВОЗ всего 39 млн долларов в год, но пользовался «большим доступом».

Трамп считает, что потенциальное возвращение Штатов во Всемирную организацию здравоохранения возможно только если взносы для США будут снижены.

«Обещаю вам одно: если мы когда-либо вернемся (в ВОЗ), то сможем вернуться за гораздо меньшие деньги», - цитирует американского лидера «ТАСС».

темы
США
Дональд Трамп
ВОЗ
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