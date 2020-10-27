Соединенные Штаты могут вернуться в состав ВОЗ. Вопрос упирается в деньги

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Президент США Дональд Трамп допустил, что Штаты могут вернуться во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом президент заявил на своём предвыборном митинге. По словам Трампа такой вариант возможен, если США и ВОЗ договорятся о размере членских взносов.

Американский лидер напомнил, что членство в ВОЗ для США обходилось в 500 млн долларов ежегодно. При этом, по словам Трампа, Китай ежегодно вносил в бюджет ВОЗ всего 39 млн долларов в год, но пользовался «большим доступом».

Трамп считает, что потенциальное возвращение Штатов во Всемирную организацию здравоохранения возможно только если взносы для США будут снижены.

«Обещаю вам одно: если мы когда-либо вернемся (в ВОЗ), то сможем вернуться за гораздо меньшие деньги», - цитирует американского лидера «ТАСС».