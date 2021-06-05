Соединенные Штаты должны смириться: Россия «есть, была и будет»
Россия «есть, была и будет», заявил на встрече с главами информагентств президент Владимир Путин. По словам российского лидера, Соединенные Штаты должны с этим смириться.
«Мы что ли вводили санкции против США? Это же США против нас санкции вводили и продолжают вводить по каждому поводу и без повода вообще. Только потому, что мы существуем. Но с этим придется смириться. Россия есть, была и будет. Как есть и будут США, которые играют важную роль в мире», - сказал Путин.
По словам президента, Россия никогда не предпринимала шагов, которые бы нанесли ущерб российско-американским отношениям. Владимир Путин уверен, что США необходимо играть стабилизирующую роль в международных отношениях.
Глава государства выразил надежду, что в этом плане его встреча с американским лидером Джо Байденом пройдет в конструктивном ключе, пишет РБК.