Политика

Власти США своим требованием «вернуть» Крым Украине проявили неуважение не только к жителям полуострова, но и ко всем странам, которые ведут борьбу за независимость. Так отреагировал на призыв Госдепа вице-премьер крымского правительства и постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

«Своим требованием вернуть территорию Крыма Украине Госдеп США нанес оскорбление не только хозяевам древней земли Тавриды, самостоятельно принявшим решение, где им жить и кем им быть, но и всем народам мира, боровшимся за свой суверенитет и самоопределение», — заявил он.

Мурадов считает, что жители полуострова имеют опыт государственности в 2500 лет, в отличие от американцев. США, прежде чем требовать вернуть полуострова, должны сами показать пример возвращения захваченных территорий.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума. На нем подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией, пишут РИА «Новости».