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Сочинский поселок с детским центром друга Путина «Сириус» превратят в город нового типа

Лилия Караева
9 ноября, 2020 13:37
2 мин
Сириус
Kremlin.ru

В Госдуму внесли законопроект о статусе федеральных территорий. Первым в России его получит созданный в феврале 2020 года поселок городского типа Сириус, а его основой станет детский центр «Сириус», созданный по инициативе президента Владимира Путина.

Федеральную территорию называют аналогом города нового типа, но у ФТ будет более сложная и целевая конструкция. В частности, здесь создадут коллективный орган власти: часть людей назначит президент, но большинство изберет население. Власти ФТ получать часть региональных, муниципальных и федеральных полномочий.

Как пишет «Коммерсантъ», ФТ может получить отдельный от бюджета Краснодарского края финансовый план. В ее управление будут переданы олимпийские объекты в Имеретинской низменности.

В поселке Сириус проживают 12,5 тысяч человек. Ожидается, что в будущем численность населения вырастет до 30-40 тысяч.

Образовательный центр «Сириус» создан фондом «Талант и успех», одним из учредителей которого был виолончелист Сергей Ролдугин. Путин называл его другом и говорил, что гордится такими людьми.

Ранее сообщалось, что «Сириус» вместе с Томским университетом разработает программы подготовки педагогов для работы с одаренными детьми.

темы
Сочи
Сириус
федеральные территории
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