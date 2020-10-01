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Собянин заявил о неизбежном суточном росте COVID-больных. Но «второую волну» не признал

Анастасия Красильникова
1 октября, 2020 18:35
1 мин
Фото
Фото: Mos.ru

Число заболевших коронавирусом в Москве в ближайшее время может приблизиться к трём тысячам в сутки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Вместе с тем, по его мнению, никакой «второй волны» коронавируса в столице нет, так как этот термин относится к случаям повторного заболевания.

«Второй волны, как таковой, нет. Потому что второй волной называют вторичные заболевания, те, которые уже переболели, этого нет. Может, какие-то единичные случаи есть, но в массовом порядке точно ничего этого нет», — сказал глава города в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин также допустил, что если горожане будут игнорировать рекомендации властей по борьбе с COVOD-19, в Москве могут быть введены «жесткие меры». Какие именно, политик не уточнил.

темы
Москва
Сергей Собянин
коронавирус
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