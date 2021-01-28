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Собравшегося изгнать Владимира Путина якутского шамана снова упекли в «психушку»

Антон Мельников
28 января, 2021 11:28
2 мин
Антон Мельников
28 января, 2021 11:28
2 мин
Youtube / Редакция
Youtube / Редакция

Александра Габышева, известного как «Якутский шаман», снова госпитализировали в психдиспансер. Ранее в медучреждение его доставили полицейские. Ранее Габышев заявил, что готовится к новому походу в Москву.

В психдиспансере сообщили, что в данный момент «пациент находится в диспансере под наблюдением врачей».

В лечебном учреждении пояснили, что после предыдущей выписки летом 2020 года Габышев перестал наблюдаться в поликлинике и заявил об отказе от лечения. С ним пытались связаться врачи, но шамать общаться отказывался. Если пациент, который нуждается в «активном диспансером наблюдении» отказывается от лечения – медицинская организация может принять меры, вплоть до привлечения полиции. Поэтому домой к Габышеву и прибыла группа полицейских.

Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников считает, что реальная причина повторной госпитализации Габышева в том, что он объявил о возобновлении своего похода в Москву, чтобы изгнать Владимира Путина из Кремля.

«Все предыдущие ситуации, при которых его помещали в психдиспансер, так или иначе были связаны с его походом», - цитирует правозащитника «Интерфакс».

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Владимир Путин
Якутск
Александр Габышев
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