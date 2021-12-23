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Политика
Собчак дали слово и попросили представиться перед вопросом Путину о пытках
23 декабря, 2021 14:16
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Kremlin Pool/Global Look Press
Журналистке Ксении Собчак дали слово на пресс-конференции президента России Владимира Путина. Перед тем, как она задала вопрос о пытках, ее попросили представиться.
Собчак спросила Путина, получает ли он объективную информацию и как относится к проблеме пыток в колониях.
Путин перевел вопрос в сторону других стран. По его словам, это общемировая проблема.
Президент заявил, что опирается на информацию из «разных источников». Он рассказал про 17 уголовных дел и свыше десятка уволенных в связи с пытками.
«Уверяю вас, там нет ни одного заинтересованного следователя», - добавил Путин и пообещал довести уголовные дела до конца.
Трансляция пресс-конференции идет на YouTube.
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