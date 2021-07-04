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Политика
«Сможем их остановить»: Додон попросил жителей Молдовы не допустить «уничтожения страны»
4 июля, 2021 18:47
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Kremlin Pool/Global Look Press
Жители Молдовы должны сохранить страну от тех людей, которые хотят ее уничтожить, заявил бывший президент республики Игорь Додон.
Политик считает, что если 11 июля партия «Действие и солидарность» установит контроль над парламентом страны, то это может плохо закончиться. Но сейчас этому можно помешать.
«Я думаю, что мы сможем их остановить», - заявил он на марше патриотов в Кишиневе.
Додон признался, что главным приоритетом для его партии является сохранение государственности и благосостояние граждан, пишут РИА «Новости».
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