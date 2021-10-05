Смольный поищет подрядчика для сбора данных о перемещениях граждан
Администрация Санкт-Петербурга опубликовала на портале госзакупок тендер, цена которого составляет 35 млн рублей. Суть госзакупки – удовлетворить потребность города по сбору информациио передвижении туристов и жителей в рамках «профилактики правонарушений».
Предполагается, что считывать местоположение идущего по городу можно будет при помощи sim-карт. На основе полученных сведений чиновники проведут анализ расходов, численности и даже «социально-демографического» портрета абонентов. Также они посмотрят на загруженность транспорта и общественных мест в разное время суток.
В Смольном утверждают, что собранные сведения будут использоваться исключительно для «корректировки маршрутов общественного транспорта». В тендерной документации есть строчка о том, что программа сбора данных о перемещениях людей реализуется в рамках мер по «профилактике правонарушений».