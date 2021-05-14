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Политика

Смысл ежедневного показа Путина по телевизору в большом количестве объяснили в Кремле

Лилия Караева
14 мая, 2021 12:50
1 мин
Лилия Караева
14 мая, 2021 12:50
1 мин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, с чем связано частое появление главы государства Владимира Путина в телеэфире. Кремлевский чиновник раскрыл взаимосвязь между президентом и ТВ.

Песков так объяснил, почему мы каждый день видим президента по ТВ: «Потому что он очень много работает и занимается очень важными делами - как внутренними, так и связанными с внешней политикой, и так или иначе мы его видим каждый день».

Об этом представитель Кремля сказал в интервью для документального фильма на канале «Россия-1». Его слова приводит ТАСС.

С 2018 года на канале «Россия-1» выходит программа «Москва. Кремль. Путин». Она посвящена работе президента. В одном из выпусков говорилось о том, как ловко Путин поймал карандаш.

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ТЕГИ
Владимир Путин
Дмитрий Песков
Россия
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