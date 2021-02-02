СМИ России выступили с резким требованием к российским силовикам

Политика

Росгвардия и МВД мешают журналистам работать вопреки законодательству РФ. Такое заявление сделало сообщество независимых СМИ России «Синдикат-100». Сообщество призывает руководство ведомств прекратить мешать работе сотрудников СМИ. Текст открытого обращения «Синдиката-100» опубликован на сайте «Дождя».

В документе сообщается, что, согласно закону «О средствах массовой информации», журналисты имеют право вести работу в местах скопления людей. Тем не менее, на прошедших акциях эта норма закона неоднократно нарушалась.

«<…> Несмотря на это, во время проходящих в стране массовых протестных акций 23 и 31 января, а также 2 февраля, десятки наших коллег были задержаны правоохранителями во время выполнения своего профессионального долга», - заявляет сообщество СМИ.

Отмечается, что журналисты почти всех СМИ, входящих в «Синдикат-100», 23 и 31 января столкнулись с противодействием силовиков.

В обращении отмечается, что силовики не реагируют на удостоверения журналистов и на опознавательные жилеты «Пресса».

«Такие действия являются нарушением закона и подпадают под статью 144 УК "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста" с использованием служебного положения», - приводит тест обращения «Интерфакс».

Согласно информации российского Союза журналистов, 23 и 31 января в ходе протестных акций были задержаны порядка 90 журналистов. Большинство было отпущено после проверки документов.