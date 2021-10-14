СМИ Мозамбика: стране нужно брать пример с ЦАР и звать русских
Издание Dossier&Factos (Мозамбик) посвятило материал ситуацию на севере страны, в Кабу-Дельгаду. В этой области с полуторамиллионным населением орудует исламистская группировка «Ансар аль-Сунна». С 2017 года террористы убили более 2500 мирных жителей и заставили 700 000 бежать из своих домов.
Президент Филиппе Ньюси долго не желал принимать помощь других стран, поскольку полагал и полагает ненадежными западных партнеров. Бывшие колонизаторы исторически вызывают скепсис у африканских лидеров. К тому же, последние события показали, что западные страны готовы легко бросить недавних союзников: США покинули Афганистан, Франция сворачивает свои контингенты в Мали.
Однако многие эксперты считают, что надежным партнером могла бы стать Россия. Русские не имеют репутации расхитителей природных богатств Африки, в отличие от европейских стран. Напротив, газета приводит пример недавней попытки переворота в Центральноафриканской республике. Приглашенные туда российские инструкторы, которых в ряде СМИ относят к сотрудникам «ЧВК Вагнера», реорганизовали и переобучили армию и полицию ЦАР, так что те сорвали переворот, наголову разгромили боевиков и теперь ведут зачистку ослабленных прячущихся по лесам остатков банд. Кроме того, россияне уже имели опыт сотрудничества с Мозамбиком в 2019 году, когда русские специалисты обеспечили проведение выборов в стране, не позволив террористам их сорвать.
Таким образом, заключает газета, правительству Мозамбика следует обратиться к российским экспертам по безопасности: они уже многократно доказали свой высокий уровень.