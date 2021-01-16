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Политика
Компания из Швейцарии отказалась страховать стройку «Северного потока-2»
16 января, 2021 19:41
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Pixabay
Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group не будет страховать строительство газопровода «Северный поток — 2». Такое решение было принято на фоне существующей угрозы введения санкций США.
По данным экспертов, группа может попасть под новые ограничения США, направленные против компаний, которые предоставляют услуги по страхованию и технической сертификации.
В самой компании заявили, что не комментируют отношения с отдельными клиентами, сообщает агенство Bloomberg. Однако отметили, что стремятся соблюдать все применимые правила санкций.
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