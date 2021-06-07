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Политика
Служба безопасности Украины «отреклась» от своего агента в России
7 июня, 2021 15:52
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Информация о задержании в России агента украинских спецслужб не соответствует действительности. Об этом заявили в Службе безопасности Украины (СБУ).
По словам пресс-секретаря СБУ Артема Дехтяренко, Москва ведет против Киева гибридную войну, поэтому заявлениям ФСБ России о разоблачении и задержании «агента СБУ» нельзя верить, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее ФСБ заявила о задержании агента украинских спецслужб Алексея Семеняки, который оказывал «консультативную помощь» СБУ с целью «нанесения ущерба безопасности России».
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