Слухи о госпитализации Александра Лукашенко опроверг его пресс-секретарь

Политика

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Ряд белорусских Telegram-каналов распространили информацию о том, что глава государства Александр Лукашенко экстренно госпитализирован.

Тем временем, его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт данную информацию не подтвердила. «Традиционное — не дождетесь», — сказала она, сообщает РИА Новости.

По неофициальным данным, президента госпитализировали из-за гипертонического криза. По другим сведениям, у Лукашенко просто поднялось давление.

Как сообщалось, в Беларуси штабы кандидата в президенты Светланы Тихановской и команды незарегистрированных кандидатов бывшего главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало и экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико объединились ради проведения честных выборов в стране.

Согласно заявлению оппозиционеров, они собираются провести «повторные честные» выборы после 9 августа. Также они будут призывать беларусов голосовать на предстоящих президентских выборах, чтобы «защищать свой голос» таким способом.

С середины июня в Беларуси были задержаны Виктор Бабарико, его личный помощник Елена Карагачева и сын оппозиционера Эдуард.

Незадолго до задержания Бабарико в Белгазпромбанке прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала ОПГ, выводившая деньги за границу. Уголовные дела были возбуждены по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

После ареста главного оппонента главы Беларуси Александра Лукашенко и сторонников оппозиционера недовольные граждане вышли на улицы крупных городов с требованием отпустить политиков.

В ответ на действия протестующих Лукашенко призвал защитить страну от собственных граждан, заявив, что беларусы не пропустят фашизм и ненависть «под знаменами демократии». Выборы президента в Беларуси состоятся 9 августа.