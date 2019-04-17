«Слуга Хабада». Кто стоит за Владимиром Зеленским

Политическое шоу под названием «демократические выборы на Украине» близятся к завершению. Нет сомнений, что победу во втором туре одержит Владимир Зеленский, и уже 22 апреля Украина проснется с де-факто новым президентом.

Это, если все пройдет по закону, и Петр Порошенко не прибегнет к чрезвычайному плану по срыву второго тура выборов. В нескольких источниках появилась информация, что к украинско-лднровской границе начала стягиваться военная техника, и агонизирующий режим Порошенко вполне способен начать наступление, введя чрезвычайное положение и отменив на этом основании второй тур.

Такой сценарий маловероятен, но не исключен, учитывая, что впечатлительный и артистичный Порошенко последние месяцы находится под серьезным эмоциональным и физическим давлением.

Вся предвыборная кампания прошла в условиях стресса, когда Порошенко был вынужден возить с собой автобусами группы поддержки и запускать «тихарей» в толпу на публичных выступлениях

Кульминацией этого стресса стала уже откровенно грязная кампания, запущенная израильским «черным политтехнологом» Моше Клюгхафтом специально приглашенным по такому случаю на Украину.

После выхода во второй тур Владимира Зеленского, который с большим отрывом опередил Порошенко, последний начал открытую травлю своего оппонента. Посыпались обвинения в наркотической зависимости, стали появляться откровенно чернушные видеоролики, запущен слоган «Порох – сила, кокс – могила», намекающий на употребление Зеленским запрещенных веществ. Среди всего сказанного Порошенко, единственным, в чем не приходится сомневаться, стало обвинение Зеленского в том, что тот является марионеткой Игоря Коломойского и полностью от него зависит. И вот с этим стоит разобраться поподробней.

Заклятые друзья

С украинским олигархом Игорем Коломойским у Петра Порошенко давняя многолетняя вражда, которая обострилась после переворота 2014 года, и закончилась отставкой Коломойского с поста губернатора Днепропетровской области. Сразу после отставки в 2015 году Игорь Коломойский покинул страну и по большому счету начал предвыборную кампанию по выдвижению в президенты Владимира Зеленского запуском популярного сериала «Слуга народа» на своем телеканале 1+1.

Сюжет сериала незатейлив. Простой школьный учитель Голобородько рубит правду-матку в частном разговоре, который был скрытно записан на видео и выложен в ютуб. Ролик становится суперпопулярным, как и сам персонаж Зеленского, благодаря чему учитель становится президентом Украины. Сериал идет до сих пор. Так что можно подавать заявку в книгу рекордов Гиннеса как самая продолжительная предвыборная кампания, длящаяся уже почти 4 года.

Сам Владимир Зеленский, как и его персонаж, интересны мало.

На данном этапе можно говорить, что к реальной власти приходит покровитель Зеленского - Игорь Коломойский, в личности которого стоит обратить внимание на религиозную составляющую

Коломойский один из самых богатых и влиятельных людей на Украине. Интересно другое. Игорь Коломойский не скрывает, что является адептом ультрарадикальной еврейской секты Хабад Любавич, ставящей своей целью восстановление Хазарского каганата на территории современной Украины с возвращением земель, принадлежащих России и Беларуси.

Немного истории

Хабад — ультраортодоксальная иудейская секта, возникшая в местечке Любавичи в Смоленской области в XVII веке. Любавичи до сих пор считаются духовным центром хабадского движения. Здесь находятся могилы основателей секты. Это единственное движение в иудаизме вождистского толка. Считается, что секта возникла в ответ на притеснения иудеев организованные Богданом Хмельницким, который считал Православную Церковь духовной основой Российской Империи.

Хабад - единственное религиозное объединение, которое изгнал из СССР Иосиф Сталин, обучавшийся в Духовной академии Тифлиса и знавший историю религий, при этом, не тронув традиционный иудаизм, который существовал наряду с другими религиозными течениями

Хотя антирелигиозная сущность советского строя вряд ли у кого-то вызывает сомнения.

С 40-х годов XX века штаб-квартира Хабад Любавич находится в Нью-Йорке и за прошедшие десятилетия превратилась в мощнейшую финансовую и политическую силу. В Москве представительство Хабад Любавич находится в районе Марьиной рощи. Вход в здание открыто охраняется вооруженными автоматчиками.

«Слуга народа»

Передачи самой популярной юмористической программы «95 квартал», которую основал, и до сих пор руководит Зеленский, выходят на телеканале Коломойского «1+1», а сериал «Слуга народа» стал самой рейтинговой программой украинского прайм-тайма и снимался на деньги того же телеканала. Сможет ли еврей Владимир Зеленский, став президентом Украины, избавиться от влияния еврея Игоря Коломойского большой вопрос, от которого во многом зависит судьба славянского населения Украины.

Автор: Сергей Синченко