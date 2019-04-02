Слово не воробей. Цитатник Владимира Зеленского

Владимир Зеленский, о котором только и говорят, как о будущем президенте Украины, очень аккуратно высказывается по самым злободневным вопросам, а от некоторых интервью и вовсе уклоняется. Но что попало в интернет, топором не вырубить. Мы собрали самые яркие высказывания Зеленского о Донбассе и России, чтобы знать, к чему готовиться после 21 апреля - когда Украина наконец-то выберет себе нового президента.

О минских соглашениях

У нас есть Минские договоренности. Все говорят, что они не работают. Конечно же, нужно продолжать минский процесс. Хотелось бы его расширить и ретрансформировать, добавить туда представителей США и Великобритании, хотелось бы расширить этот круглый стол.

В интервью телеканалу «1+1», 24 марта 2019 г.

Вся социология показывает – мы больше не хотим войны, не мы эту войну начинали, но если у нас есть хоть какая-то возможность, чтобы её закончить – мы должны сделать всё, чтобы прекратили умирать наши люди. Надо предметно прекратить огонь – просто превратить стрелять. Возвращение всех территорий – вопрос серьёзный. Не надо для этого вешать на себя статус президента. Любой человек вам скажет – мы все хотим и будем бороться до тех пор, пока не вернем все наши территории. Потому что это наш суверенитет, наша независимость, в конце концов это наша страна, мы с такими целями никого сюда не приглашали, поэтому свой дом будем защищать. Понимаем, что очень сложная ситуация, катстрофически сложные соседи – спасибо западным партнерам за санкции и за появление минских договоренностей, но они не работают. Нужно расширять стол переговоров. Никуда не уйдёшь - конечно же, нужно говорить с представителями Российской Федерации.

В групповом интервью журналистам ведущих западных СМИ 21 марта 2019 г.

О статусе русского языка

Я хочу обратиться к нашей сегодняшней власти. И прошу вас уважать народ. Если на востоке люди хотят говорить по-русски – отцепитесь, отстаньте. На законном основании дайте им говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну. У меня еврейская кровь, я говорю по-русски, но я гражданин Украины, я люблю эту страну.

В эфире телеканала TSN.ua 21 марта 2019 г.

Не надо давить их языки. Не надо давить русский язык. Но, конечно же, мы живем в эволюционный момент украинского языка. Украинский язык – прекрасный язык, когда на нём говорят грамотно, красиво - это потрясающе. Все переходят на украинский язык с большим удовольствием. У нас и так образовательная система так выстроена, что все скоро будут говорить на украинском языке. Мои дети спокойно говорят на украинском. Но мы русский язык не давим – и они поймут, что всё это - информационная война.

В групповом интервью журналистам ведущих западных СМИ 21 марта 2019 г.

О жителях Донбасса

Люди, которые сейчас живут на временно оккупированных территориях Донецка и Луганска, "ДНР" и "ЛНР", они потеряли связь с нами. Они потеряли ощущение, что они тоже украинцы. Нужен русскоязычный телеканал, который вещает на территорию Донбасса, который вещает в мир. Мы говорили с американскими экспертами, все поддерживают мою позицию.

В интервью телеканалу «1+1», 24 марта 2019 г.

Вы кстати обещали, что у нас в правительстве одни донецкие, а мы сделаем по другому. Теперь у нас в правительстве одни не донецкие, а вы обещали, что власть будет заботиться о всех регионах нашей страны. Ребят, мы великий народ, вы великий народ, мы одна страна абсолютно, и все друг друга безумно любим. Ни о Европе, ни о России - думайте о себе. Если не поможет Бог – поможет разум и любовь.

В эфире телеканала TSN.ua 21 марта 2019 г.

О Крыме

Если мы победим, это будет… Первый шаг — возвращение Крыма! Почему? Я считаю, что возвращение Крыма, честно (может быть, кто-то сейчас расстроится) может быть только после того, как смениться власть в России! Своим примером, если мы поменяем эту власть, мы покажем: так может быть! Такие как мы новые приходят, а значит можно и у нас так!

В интервью телеканалу «1+1», 24 марта 2019 г.

О войне

У нас война с первого дня, реальная война - между Россией и Украиной. Мы не сможем избежать переговоров между Россией и Украиной.

в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» 28 февраля 2019 г.

Об уступках в вопросах Донбасса

Мы не продаем своих людей, не меняем, не обсуждаем. Это наша территория, наша земля.

В групповом интервью журналистам ведущих западных СМИ 21 марта 2019 г.

О взаимоотношениях с российскими коллегами по цеху

Некоторые люди из Москвы после 14-го года, видя мою внутреннюю, жизненную позицию, перестали со мной разговаривать. А там были руководители каналов, понятное дело, что мы как продюсеры вели какие-то личные и бизнес-отношения, но они просто все пропали. Поэтому звонку Задорнова я был приятно удивлен. И такой же звонок был от Юлия Соломоновича Гусмана, который судил в КВН, когда я играл. И в КВНе я никогда не получал от него никаких восторженных приятностей. А тут он мне много хорошего сказал, даже очень много.

В интервью Gordon.ua, 26 декабря 2018 г.

О гастролях в России

Вот по поводу России у меня такое же ощущение, как у Вахтанга Константиновича. Я не могу туда поехать выступать, мне просто плохо. Не важно, кто что скажет, это мое внутреннее. Многие артисты ездят и выступают – я их не сужу. Это их желание, это все на уровне морали и внутреннего ощущения. Все живут, как могут. Но мне плохо.

В интервью Gordon.UA, 26 декабря 2018 г.



И напоследок

Мужики, низкий вам поклон за то, что защищаете нас тут от всяких мразей!

На гастролях в зоне АТО в августе 2014 г.