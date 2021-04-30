Словакия рассекретила вызвавший политический кризис контракт о покупке «Спутника V» из России

Политика

Словакия рассекретила текст соглашения с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V». Этого требовала президент страны Зузана Чапутова.

В тексте говорится, что Москва поставит Братиславе 2 миллиона доз. Два компонента стоят 19,9 доллара.

Создатели препарата не возражали против обнародования контракта. Они призвали сделать то же самое с вакциной от Pfizer для сравнения, пишет РИА Новости.

Обнародование контракта - обязательное условие для вынесения решения об использовании вакцины.

Словакия одобрила применение препарата без решения европейского регулятора. Это привело к политическому кризису: премьер-министр Игорь Матович совершил сделку без договоренности с коллегами по правящей коалиции. Это привело к его отставке. Словакия ранее предупреждала, что опубликует документ, даже если Россия будет против.