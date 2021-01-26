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Слова Милонова заставили МИД Азербайджана вызвать российского дипломата

Артем Денисов
26 января, 2021 23:04
1 мин
Артем Денисов
26 января, 2021 23:04
1 мин
Милонов
Муниципальное образование Дачное

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало временного поверенного в делах посольства России в Баку, чтобы обсудить высказывания депутата Госдумы Виталия Милонова.

Баку осуждает «очередной провокационный шаг члена Государственной думы России Милонова против Азербайджана». Отмечается, что Милонов известен «своей ярой проармянской позицией», сообщает РБК.

Ранее Милонов попросил руководство Федеральной антимонопольной службы проверить необоснованное завышение цен на автомобильную жидкость для очистки ветровых стекол.

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Азербайджан
Милонов
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