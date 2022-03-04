Новости – Политика
Политика
Следующие разговоры России с Украиной пройдут шепотом
4 марта, 2022 17:33
1 мин
1 мин
twitter.com/
Москва уверена, что дальнейшие встречи с Киевом должны «проходить в тишине».
Такое мнение высказал Дмитрий Песков после очередного раунда переговоров двух противоборствующих сторон.
Каков бы ни был последующий диалог с Украиной, поводить его необходимо будет в тишине.
«Переговоры двух делегаций, как и их результаты, не должны становится поводом для общей огласки».
По словам пресс-секретаря Владимира Путина, принять в данной ситуации подобное решение было бы правильней всего, - сообщает «РИА-Новости»
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости