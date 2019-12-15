Следующей уступкой России может стать Сахалин

В программных документах представленной в обеих палатах парламента Коммунистической партии Японии (КПЯ) записано требование «вернуть» все Курильские острова вплоть до полуострова Камчатка. Как говорится, крайности сходятся. В этом представляющие левый фланг японской политики японские коммунисты фактически солидаризируются с японскими ультраправыми организациями. Правда, последние требуют еще и Карафуто, как в Стране восходящего солнца продолжают демонстративно по-японски именовать российский Сахалин.

При этом КПЯ выступает, ни много ни мало, как за «аннулирование» Сан-Францисского мирного договора 1951 года, в котором японское государство отказалось от прав и претензий на все Курильские острова. Пункт «с» статьи 2-й главы II этого договора «Территория» гласит: «с) Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому Договору от 5 сентября 1905 года».

Именно при таком понимании обе палаты парламента Японии ратифицировали в 1952 году Сан-Францисский мирный договор. Тогда заведующий договорным департаментом МИД Японии Кумао Нисимура от имени японского правительства разъяснил принимавшим решение о ратификации депутатам парламента: «Поскольку Японии пришлось отказаться от суверенитета на Курильские острова, она утратила право голоса на окончательное решение вопроса об их принадлежности. Так как Япония по мирному договору согласилась отказаться от суверенитета над этими территориями, данный вопрос, в той мере, в какой он имеет к ней отношение, является разрешенным».

Еще более определенно позиция МИД Японии, а значит, правительства, была сформулирована Нисимура на заседании специального комитета по вопросу ратификации Сан-Францисского мирного договора палаты представителей японского парламента. Было заявлено: «Территориальные пределы архипелага Тисима (японское название Курильских островов — А.К.), о которых говорится в договоре, включают в себя как северные Тисима, так и южные Тисима».

Таким образом, при ратификации японским парламентом Сан-Францисского мирного договора высший законодательный орган японского государства констатировал факт отказа Японии от всех островов Курильской гряды.

Однако с этим не согласна Компартия Японии, которая до сих пор упорно настаивает на распространении претензий японского правительства на весь Курильский архипелаг.

«На переговорах с Москвой японской стороне следует обозначить весь Курильский архипелаг своим, и таким образом можно будет вернуть два острова южных Курил»,- заявил в интервью японской газете «Иомиури симбун» председатель Коммунистической партии Японии, депутат парламента Кадзуо Сии

По словам политика, в вопросе Курил стоит учитывать только договор 1875 года о российско-японской границе, где острова были обменены на полный контроль Москвы над Сахалином. Однако здесь мы имеем дело с явным лукавством и сознательной недосказанностью, ибо председатель Сии не упоминает, что так называемый «обменный договор» 1875 года был аннулирован самой же Японией на переговорах в Портсмуте о заключении мирного договора по итогам развязанной Токио Японско-русской войны.

Немногие знают, что в Портсмуте Япония потеряла юридические права на владение Курильскими островами, которые в 1875 году были легкомысленно отданы царским правительством Стране восходящего солнца лишь за согласие не претендовать на Сахалин. Тогда в ответ на резонный довод главы русской делегации на мирных переговорах в Портсмуте Сергея Витте о том, что требование Сахалина находится в противоречии с так называемым «обменным» соглашением 1875 года, глава японской делегации министр иностранных дел Японии Дзютаро Комура высокомерно заявил:

«Война отменяет договоры. Вы потерпели поражение, и давайте исходить из сложившейся обстановки»

Принципиальное значение имело то, что с момента заключения Портсмутского договора фактически прекращалось действие выше упомянутого договора 1875 года, ибо отторжение половины Сахалина привело к утрате смысла и содержания этого соглашения, предусматривавшего в обмен на отказ от претензий на Сахалин добровольную передачу Японии всех Курильских островов. По инициативе японской стороны в приложение к протоколам Портсмутского договора было включено условие о том, что все прежние договоры Японии с Россией аннулируются. Тем самым теряли силу Симодский трактат о торговле и границах 1855 года, «обменный» договор» 1875 года и заключенный 1895 года трактат о торговле и мореплавании. Это было особо оговорено в приложении к договору №10.

Таким образом, настояв на отторжении в свою пользу южной половины Сахалина, японское правительство лишилось юридического права владеть Курильскими островами. Так как никакого нового соглашения о принадлежности Курил заключено не было, все последующие годы Япония вплоть до безоговорочной капитуляции 2 сентября 1945 года владела ими только де-факто.

Отстаивая свои противоречащие послевоенным документам претензии на все Курильские острова, председатель Сии почему-то считает, что Япония сможет заполучить острова южной части Курильской гряды, если начнет претендовать и на северные.

«На японо-российских переговорах по территориальному вопросу Россия отвергла идею премьер-министра (Синдзо) Абэ о передаче двух островов. В результате мы оказались перед фактом, что Япония пошла на уступки, отложив в долгий ящик свою прошлое требование о передаче четырех островов», — цитирует Сии ТАСС

Казус с требованиями японскими коммунистами всех Курильских островов лишний раз подтверждает предупреждения специалистов о том, что, сдав Токио два острова, а именно, остров Шикотан и островную гряду Плоские (Хабомаи), Москва рискует столкнуться с эскалацией требований всех Курил, а затем и Карафуто – Южного Сахалина.

Автор: Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока, политический обозреватель ИА REGNUM